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«Джаз над Енисеем» — снова в Фанпарке «Бобровый лог»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 июня на главной сцене Фанпарка «Бобровый лог» в рамках фестиваля «Джаз над Енисеем» выступит Илиана Санчез и ее Оркестр.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 июня на главной сцене Фанпарка «Бобровый лог» в рамках фестиваля «Джаз над Енисеем» выступит Илиана Санчез и ее Оркестр.

Илиана Санчез — кубинская певица, финалистка шоу «Голос». Ее голос — это солнце, ритм и настроение Кубы, которое сразу хочется забрать с собой в лето.

В Фанпарке она представит авторский проект «Илиана Санчез и ее Оркестр». Вместе с виртуозными музыкантами из Кубы и России прозвучат зажигательные латино-ритмы, авторские композиции и мировые хиты на испанском языке: «Besame Mucho», «Quizas, Quizas», «Oye Como Va», «Conga».

После концерта гостей ждет JAZZ DANCE PARTY — танцевальный мастер-класс от школы джазового танца Игоря Краглика. Зеленый газон Фанпарка превратится в открытую танцевальную площадку под лучшие хиты эпохи свинга.

Танцевальный опыт не обязателен, а хорошее настроение очень желательно.

27 июня в 15:00.

Вход свободный.

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