В Зеленоградске полицейские поймали нелегальных гидов

В Зеленоградске сотрудники полиции вместе с представителями минконтроля провели рейд — искали гидов-нелегалов. Остановить удалось несколько человек. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, это люди, которые проводили экскурсии без соответствующей аттестации, а также с нарушением правил предоставления услуг.