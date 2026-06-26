Больше 400 волонтеров помогают на главном студенческом фестивале в Красноярске

В Красноярске в рамках XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (проходит с 24 по 29 июня 2026 года под слоганом «В сердце страны») к организации мероприятий привлечена команда из 410 волонтеров и атташе. Их работа обеспечивает слаженное проведение фестиваля для более чем 3500 участников со всей России.