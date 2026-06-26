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Больше 400 волонтеров помогают на главном студенческом фестивале в Красноярске

Это и студенты, и представители старшего поколения.

Источник: Комсомольская правда

Больше 400 волонтеров принимают участие в проведении главного студенческого фестиваля России в Красноярске. Об этом сообщает официальный портал края.

В Красноярске в рамках XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (проходит с 24 по 29 июня 2026 года под слоганом «В сердце страны») к организации мероприятий привлечена команда из 410 волонтеров и атташе. Их работа обеспечивает слаженное проведение фестиваля для более чем 3500 участников со всей России.

Волонтерский корпус оказывает всестороннюю поддержку: от помощи протокольной службе и медиа до решения вопросов аккредитации, логистики, питания и размещения гостей. В добровольческую деятельность активно вовлечены не только студенты, но и представители старшего поколения. Организатором выступает в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

По словам волонтера из Минусинска Анастасии Сальниковой, участие в фестивале — это возможность стать частью масштабного события, почувствовать его энергию и стать членом единой команды. «Особенно вдохновляет атмосфера за кулисами, где ты понимаешь, сколько труда стоит за каждым выступлением на сцене», — отметила она.