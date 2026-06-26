Принц Уильям стал богаче своего отца-короля: состояние наследника престола превысило миллиард фунтов стерлингов

В декабре прошлого года, напомним, в Британии опубликовали королевский отчет о годовой зарплате принца Уэльского Уильяма, она составила свыше 30 миллионов долларов. Уточнялось, что эта сумма покрывает официальные нужды, благотворительные проекты и личные траты принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их троих детей.