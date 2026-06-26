Повышение тарифов ЖКХ осенью хотят отменить: «Только разоряет граждан»

По словам парламентария, первый законопроект вводит мораторий на рост тарифов с 1 июля по 31 декабря 2026 года. Второй запрещает повышать тарифы чаще одного раза в год. Третий предусматривает согласование индексации с Госдумой, при этом тарифы не должны расти выше инфляции.