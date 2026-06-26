Концерт Басты изменит маршруты пяти автобусов в Нижнем Новгороде

Проезд закроют по улице Бетанкура (на участке от Мещерского бульвара до Самаркандской в сторону Волжской набережной), а также по улице Самаркандской (от Бетанкура до дома № 26 в направлении Канавинского моста). Кроме того, для удобства нижегородцев в этот день будет продлена работа метрополитена.