Концерт Басты изменит маршруты пяти автобусов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 27 июня временно изменится схема движения общественного транспорта из-за проведения концерта Басты. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Ограничения для личных автомобилей и автобусов будут действовать с 14:00 до 23:00.
Проезд закроют по улице Бетанкура (на участке от Мещерского бульвара до Самаркандской в сторону Волжской набережной), а также по улице Самаркандской (от Бетанкура до дома № 26 в направлении Канавинского моста). Кроме того, для удобства нижегородцев в этот день будет продлена работа метрополитена.
В связи с перекрытиями автобусы № 7, 18, 24 и 160 направят по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Должанской и Керченской, а в обратную сторону они поедут привычным маршрутом. Автобус № 74 при движении к Канавинскому мосту пустят через улицы Мурашкинскую, Должанскую и Керченскую. Обратный маршрут останется без изменений.
Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут запустят в Кстовском районе Нижнего Новгорода.