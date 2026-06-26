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Концерт Басты изменит маршруты пяти автобусов в Нижнем Новгороде

Движение транспорта в районе Мещерского бульвара частично перекроют 27 июня, из-за чего общественному транспорту придется курсировать по новой схеме.

В Нижнем Новгороде 27 июня временно изменится схема движения общественного транспорта из-за проведения концерта Басты. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). Ограничения для личных автомобилей и автобусов будут действовать с 14:00 до 23:00.

Проезд закроют по улице Бетанкура (на участке от Мещерского бульвара до Самаркандской в сторону Волжской набережной), а также по улице Самаркандской (от Бетанкура до дома № 26 в направлении Канавинского моста). Кроме того, для удобства нижегородцев в этот день будет продлена работа метрополитена.

В связи с перекрытиями автобусы № 7, 18, 24 и 160 направят по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Должанской и Керченской, а в обратную сторону они поедут привычным маршрутом. Автобус № 74 при движении к Канавинскому мосту пустят через улицы Мурашкинскую, Должанскую и Керченскую. Обратный маршрут останется без изменений.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут запустят в Кстовском районе Нижнего Новгорода.