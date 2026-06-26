В Байките сотрудница почты присвоила и потратила пенсию умершего мужчины

По данным надзорного ведомства, житель поселка Байкит умер в сентябре 2024 года. Однако после его смерти пенсионные выплаты не прекратились и продолжали поступать на его имя еще несколько месяцев — до декабря. Общая сумма начислений превысила 77 тыс. рублей.