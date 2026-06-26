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В Байките сотрудница почты присвоила и потратила пенсию умершего мужчины

В Эвенкийском районе сотрудницу отделения почтовой связи заподозрили в хищении пенсионных выплат умершего мужчины.

В Эвенкийском районе сотрудницу отделения почтовой связи заподозрили в хищении пенсионных выплат умершего мужчины. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, житель поселка Байкит умер в сентябре 2024 года. Однако после его смерти пенсионные выплаты не прекратились и продолжали поступать на его имя еще несколько месяцев — до декабря. Общая сумма начислений превысила 77 тыс. рублей.

Доступ к этим деньгам имела сотрудница местного отделения почтовой связи. Используя служебное положение, она сообщила руководству, что средства якобы были возвращены как невостребованные, тем самым скрыв их фактическое получение.

В действительности женщина присвоила пенсионные выплаты и распорядилась ими по своему усмотрению.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

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