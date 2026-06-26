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Сабина Вильданова из Набережных Челнов завоевала титул «Мисс Евразия-2026»

В настоящее время девушка работает над созданием собственного бренда.

Источник: Комсомольская правда

Уроженка Набережных Челнов — 32-летняя Сабина Вильданова стала победительницей международного конкурса красоты и таланта «Мисс Евразия-2026». В этом году за корону боролись 20 девушек из Беларуси, Бельгии, Бразилии, стран Карибского бассейна, Камеруна, Чили, Армении и Турции.

Сабина имеет богатый опыт участия в конкурсах красоты. Она принимала участие в Lady Universe в 2018 году, Miss Europa в 2020 году и Miss Polo International в Дубае в 2025 году. Ее путь к успеху начался в родном Татарстане, где она окончила педагогический колледж по специальности «воспитатель-хореограф».

Позже Вильданова переехала в Европу, где окончила школу моделей и начала сотрудничество с мировыми брендами одежды, включая компании из Франции, Италии и Испании. В настоящее время девушка работает над созданием собственного бренда.

Вернувшись в родной Татарстан, Сабина активно участвует в культурной жизни региона и поддерживает традиции своей семьи. На конкурс «Мисс Евразия-2026» она привезла татарское национальное блюдо — чак-чак, которое стало символом ее культуры и гостеприимства.

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