Сабина Вильданова из Набережных Челнов завоевала титул «Мисс Евразия-2026»

Сабина имеет богатый опыт участия в конкурсах красоты. Она принимала участие в Lady Universe в 2018 году, Miss Europa в 2020 году и Miss Polo International в Дубае в 2025 году. Ее путь к успеху начался в родном Татарстане, где она окончила педагогический колледж по специальности «воспитатель-хореограф».