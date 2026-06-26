На бульваре по улице Серова стартуют кинопоказы короткометражных фильмов

Фестиваль «Незримое кино» объединяет авторов с инвалидностью и кинематографистов, которые рассказывают истории о людях с особенностями здоровья. В течение лета запланировано три кинопоказа, посвященных героям, которые преодолевают ограничения, ищут свое призвание, помогают другим и создают инклюзивные проекты, сообщает дирекция парков и скверов.