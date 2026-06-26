На бульваре по улице Серова стартуют кинопоказы короткометражных фильмов

Сегодня, 26 июня, на бульваре по улице Серова в Казани стартуют летние кинопоказы короткометражных фильмов в рамках фестиваля инклюзивного кино «Незримое кино».
В программу первого вечера войдут четыре короткометражных фильма: игровые ленты «Танцуй, Стас!» и «30 секунд», а также документальные картины «Простые вещи» и «Неизвестный художник».
Кинопоказ начнется в 20:30. Вход свободный.
Фестиваль «Незримое кино» объединяет авторов с инвалидностью и кинематографистов, которые рассказывают истории о людях с особенностями здоровья. В течение лета запланировано три кинопоказа, посвященных героям, которые преодолевают ограничения, ищут свое призвание, помогают другим и создают инклюзивные проекты, сообщает дирекция парков и скверов.
Следующие показы пройдут 31 июля и 28 августа.