Где в Волгоградской области 27 июня не продадут алкоголь?

Запрет коснётся продажи спиртного в рознице, в том числе пива и пивных напитков. В кафе и ресторанах мера действовать не будет. Такие же ограничения, согласно региональному законодательству, вводятся ежегодно 25 января (День российского студенчества), 1 июня (День защиты детей) и 1 сентября.