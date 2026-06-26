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Где в Волгоградской области 27 июня не продадут алкоголь?

В День молодёжи и выпускных запретят розничную продажу спиртного — кафе и рестораны под ограничение не попадают.

В День молодёжи и выпускных запретят розничную продажу спиртного — кафе и рестораны под ограничение не попадают.

27 июня в Волгоградской области будет ограничена продажа алкоголя.

Меру предпримут в честь Дня молодёжи. Кроме того, в этот день в Волгоградской области пройдут выпускные вечера в школах.

Запрет коснётся продажи спиртного в рознице, в том числе пива и пивных напитков. В кафе и ресторанах мера действовать не будет. Такие же ограничения, согласно региональному законодательству, вводятся ежегодно 25 января (День российского студенчества), 1 июня (День защиты детей) и 1 сентября.