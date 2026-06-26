СОР и СОЧ могут отменить для школьников начальных классов

«Данный вопрос поднимался именно со стороны родителей. Сейчас, когда ребенок пишет СОР или СОЧ, каждый родитель вовлечен в этот процесс, хотя это процесс контроля качества образования наших детей. Сейчас выявляются факты, где СОР и СОЧ продаются. Мне кажется, что данным фактам нужно дать правовую оценку. Но во многих развитых странах, где внедрялось критериальное оценивание, СОР и СОЧ в начальной школе вообще не применяются. Поэтому на данном этапе Минпросвещения обсуждает вопрос их отмены в начальных классах», — заявила министр.