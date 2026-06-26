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СОР и СОЧ могут отменить для школьников начальных классов

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова в кулуарах правительства 26 июня 2026 года рассказала, как будут проверять знания школьников в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Жулдыз Сулейменова отметила, что обсуждается вопрос отмены суммативного оценивания за раздел и четверть в школах.

«Данный вопрос поднимался именно со стороны родителей. Сейчас, когда ребенок пишет СОР или СОЧ, каждый родитель вовлечен в этот процесс, хотя это процесс контроля качества образования наших детей. Сейчас выявляются факты, где СОР и СОЧ продаются. Мне кажется, что данным фактам нужно дать правовую оценку. Но во многих развитых странах, где внедрялось критериальное оценивание, СОР и СОЧ в начальной школе вообще не применяются. Поэтому на данном этапе Минпросвещения обсуждает вопрос их отмены в начальных классах», — заявила министр.

Решение ведомства по данному вопросу она обещает озвучить на традиционной августовской конференции.

Журналисты поинтересовались, чем могут его заменить и вернется ли пятибалльная система оценивания знаний детей.

«Считаю, что пятибалльная система устаревшая. Есть в мире разные системы оценивания — это нужно смотреть на возрастные особенности детей, по усвоению. У нас идет внедрение ИИ — мы вопрос этот анализируем и полноценный ответ предоставим», — резюмировала она.

26 мая 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова пообещала «отходить» от практики СОР и СОЧ в Казахстане. Позже депутат Ирина Смирнова заявила, что «должны ответить те, кто вводил эту систему оценивания в школах».