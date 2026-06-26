СОР и СОЧ могут отменить для школьников начальных классов

Жулдыз Сулейменова отметила, что обсуждается вопрос отмены суммативного оценивания за раздел и четверть в школах.
«Данный вопрос поднимался именно со стороны родителей. Сейчас, когда ребенок пишет СОР или СОЧ, каждый родитель вовлечен в этот процесс, хотя это процесс контроля качества образования наших детей. Сейчас выявляются факты, где СОР и СОЧ продаются. Мне кажется, что данным фактам нужно дать правовую оценку. Но во многих развитых странах, где внедрялось критериальное оценивание, СОР и СОЧ в начальной школе вообще не применяются. Поэтому на данном этапе Минпросвещения обсуждает вопрос их отмены в начальных классах», — заявила министр.
Решение ведомства по данному вопросу она обещает озвучить на традиционной августовской конференции.
Журналисты поинтересовались, чем могут его заменить и вернется ли пятибалльная система оценивания знаний детей.
«Считаю, что пятибалльная система устаревшая. Есть в мире разные системы оценивания — это нужно смотреть на возрастные особенности детей, по усвоению. У нас идет внедрение ИИ — мы вопрос этот анализируем и полноценный ответ предоставим», — резюмировала она.
26 мая 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова пообещала «отходить» от практики СОР и СОЧ в Казахстане. Позже депутат Ирина Смирнова заявила, что «должны ответить те, кто вводил эту систему оценивания в школах».