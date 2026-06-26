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Под Красноярском судебные приставы закрыли пансионат для престарелых

Судебные приставы прекратили деятельность пансионата в селе Есаулово.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы завели исполнительные производства в отношении двоих граждан о наложении запрета использовать помещение в селе Есаулово для пансионата. Пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю сообщила, что там находились 18 пожилых людей в возрасте от 70 до 97 лет.

Приставы установили в учреждении нахождение одного из должников, а также троих сотрудников из обслуживающего персонала. Всех постояльцев разместили в другие пансионаты.

Организацию в селе Есаулово закрыли. Приставы по Березовскому району контролируют исполнение решения суда.