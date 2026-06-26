Под Красноярском судебные приставы закрыли пансионат для престарелых

Судебные приставы завели исполнительные производства в отношении двоих граждан о наложении запрета использовать помещение в селе Есаулово для пансионата. Пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю сообщила, что там находились 18 пожилых людей в возрасте от 70 до 97 лет.