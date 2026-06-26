Фермер в Волгограде списал 13 тонн семян без проверки качества

Предприниматель из Дзержинского района списал под посев 13 тонн семян подсолнечника, проса и пшеницы. Вот только документов, подтверждающих качество посевного материала, у него не оказалось. Это прямое нарушение закона о семеноводстве. Специалисты пояснили: семена, которые идут на посев или продажу, обязательно должны иметь бумаги с показателями сортовых качеств. Без таких документов их можно использовать только для еды, корма скоту или технических нужд — но не для засева полей.