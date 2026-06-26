Голосование показало, что уральцы оценили эффективность программ благоустройства

Первые и пока предварительные итоги голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) уже принесли уральцам приятные известия. По данным Минцифры РФ, Свердловская область возглавила рейтинг субъектов Федерации по активности голосования, обойдя традиционных лидеров — Башкирию, Краснодарский край и Московскую область. Правда, до прошлогоднего рекорда, когда выбор сделали более миллиона свердловчан, в этом году недотянули, но все равно превзошли результат всех соседних регионов вкупе, отдав за проекты благоустройства 832 тысячи голосов.
Самым знаковым и затратным в Екатеринбурге станет продолжение преображения набережной Исети. Вдоль реки появятся новые парки, аллеи, а ее берега соединят дополнительные пешеходные мосты. В Нижнем Тагиле большинство жителей проголосовало за благоустройство Театрального сквера и установку цветомузыкального фонтана. В Каменске-Уральском, сделав ставку на водные виды спорта, также продолжат облагораживать берег Исети — там построят даже трибуны для болельщиков.
Все эти проекты начнут воплощать в жизнь только в 2027 году, ну, а сейчас осуществляют планы, утвержденные по итогам прошлогоднего голосования. В Свердловской области на их реализацию, по данным региональных властей, выделено 1,15 миллиарда рублей. Причем более 90 процентов этой суммы поступит из федерального бюджета, ведь активность жителей, а она была высокой, — одно из главных условий оказания центром финансовой поддержки.
Во всероссийскую десятку лидеров по активности голосования вошла и Челябинская область (около 600 тысяч проголосовавших). На благоустройство по проектам ФКГС на Южном Урале в этом году направят около миллиарда рублей, федеральный бюджет также субсидирует до 90 процентов трат. Как сообщил губернатор Алексей Текслер, в прошлом году в регионе привели в порядок более 150 территорий.
Вообще Уральский федеральный округ — один из лидеров проекта ФКГС. По данным Министерства строительства и ЖКХ РФ, за шесть лет в УрФО реализованы 72 лучших проекта формирования комфортной городской среды, победившие во всероссийском конкурсе. Важно, что эти перемены оказывают положительное влияние и на развитие экономики: локализуются производства, растет малый бизнес, появляются рабочие места. За время проведения всероссийского конкурса в УрФО создано более 3,4 тысячи рабочих мест и открыто свыше 700 новых коммерческих точек, сообщили в Минстрое РФ.
Впрочем, темпы включения в процесс благоустройства в регионах Большого Урала разные. По данным Минцифры РФ, жители Зауралья в этом году проявили небывалую активность — в голосовании приняли участие почти в 1,5 раза больше курганцев, чем в 2025-м. В ЯНАО количество активных граждан выросло на 27 процентов. По мнению экспертов, это говорит о том, что люди оценили результаты предыдущих лет и поверили в эффективность механизма ФКГС.
По объемам вложений в благоустройство городов и поселков северные автономии УрФО не уступают победителям голосования: и в Югре, и на Ямале в текущем году планируют направить на эти цели не менее 1,5 миллиарда рублей. Суммы складываются с учетом природных особенностей территорий и высоких затрат на строительные работы. В Салехарде, к примеру, новая набережная у речного вокзала дважды уходила под землю из-за того, что в проекте не учли необходимость укрепления нижних грунтов. Только после вмешательства прокуратуры и двух лет дополнительных работ объект довели до ума.
Как отмечают эксперты, чтобы активность жителей не пошла на спад, важно не забывать о бдительном контроле реализации проектов, тем более что на них выделяются немалые бюджетные средства. В 2025 году на создание комфортной городской среды из федеральной казны было направлено 25 миллиардов рублей. Кстати, объем субсидий зависит от темпов реализации предыдущих проектов, предусмотрены и штрафные санкции. Однако данные портала госуслуг, отражающие ход работ во всех регионах РФ, удивили: в УрФО в 2025 году только Свердловская, Челябинская и Тюменская области частично выполнили взятые на себя обязательства, у остальных указан нулевой результат. Впрочем, возможно, это просто ошибка в системе. Но и эксперты в области строительства и архитектуры на недавнем совещании в Москве отмечали, что для более эффективной реализации ФКГС необходимо усилить требования к документации и отбору подрядчиков на реализацию проектов.
Прямая речь.
Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ РФ:
— Преобразования городов уже давно вышли за рамки обычного благоустройства. Мы создаем новые точки притяжения, которые становятся центрами общественной жизни, формируют социальный капитал и усиливают связность городских маршрутов. Каждый такой проект является вкладом в социально-экономическое развитие территории и повышает инвестиционную привлекательность региона. Благоустроенные пространства служат драйверами предпринимательской активности, роста сферы услуг и туризма: уже создано около 30,9 тысячи рабочих мест и более 6,9 тысячи объектов предпринимательской деятельности.