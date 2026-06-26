Голосование показало, что уральцы оценили эффективность программ благоустройства

Как отмечают эксперты, чтобы активность жителей не пошла на спад, важно не забывать о бдительном контроле реализации проектов, тем более что на них выделяются немалые бюджетные средства. В 2025 году на создание комфортной городской среды из федеральной казны было направлено 25 миллиардов рублей. Кстати, объем субсидий зависит от темпов реализации предыдущих проектов, предусмотрены и штрафные санкции. Однако данные портала госуслуг, отражающие ход работ во всех регионах РФ, удивили: в УрФО в 2025 году только Свердловская, Челябинская и Тюменская области частично выполнили взятые на себя обязательства, у остальных указан нулевой результат. Впрочем, возможно, это просто ошибка в системе. Но и эксперты в области строительства и архитектуры на недавнем совещании в Москве отмечали, что для более эффективной реализации ФКГС необходимо усилить требования к документации и отбору подрядчиков на реализацию проектов.