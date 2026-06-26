Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: НАТО планирует объявить о выделении Украине 70 млрд евро в 2026 году

США не планирует оказывать военную помощь Украине, сообщает издание.

Источник: Комсомольская правда

Североатлантический альянс на встрече в Анкаре 7−8 июля намерен анонсировать многомиллиардные оборонные контракты и наращивание производства вооружений. Как передает Politico со ссылкой на дипломатов, в проекте декларации содержится обязательство предоставить Украине 70 миллиардов евро военной поддержки и пообещать эквивалентную сумму на следующий год.

США, по данным издания, в этом финансировании участвовать не будут. Главы государств, включая Дональда Трампа, соберутся в Анкаре на фоне критики Вашингтоном европейцев за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном. Дипломаты отмечают, что заявление будет коротким, а его детали могут меняться до последнего момента. Поддержка Украины, скорее всего, станет наиболее спорным пунктом.

В декларации также подчеркивается стремление Европы взять на себя большую ответственность за оборону континента, включая инвестиции в ПВО и беспилотники.

Ранее KP.RU писал, что Россия уведомила США о своей позиции по военной помощи Киеву. В МИД РФ подчеркнули, что применение киевским режимом западных высокотехнологичных вооружений, включая британские и французские ракеты Storm Shadow и SCALP, невозможно без прямого участия иностранных специалистов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше