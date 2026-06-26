Politico: НАТО планирует объявить о выделении Украине 70 млрд евро в 2026 году

США, по данным издания, в этом финансировании участвовать не будут. Главы государств, включая Дональда Трампа, соберутся в Анкаре на фоне критики Вашингтоном европейцев за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном. Дипломаты отмечают, что заявление будет коротким, а его детали могут меняться до последнего момента. Поддержка Украины, скорее всего, станет наиболее спорным пунктом.