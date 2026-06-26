Олимпийский чемпион Елдос Сметов впервые выступил на турнире после двухлетнего перерыва

В первый соревновательный день от сборной Казахстана в весовой категории до 60 килограммов выступил Елдос Сметов. Это был его первый выход на официальные соревнования за последние два года. Последним его турниром было выступление в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже, где он завоевал золотую медаль.
На текущих соревнованиях Сметов дошел до четвертьфинала, где встретился с французом Энцо Джином. В этом противостоянии победителем стал французский спортсмен. Теперь казахстанец будет бороться в утешительной схватке за выход в поединок за бронзу.
Бронзовый призер Олимпиады-2024, Гусман Кыргызбаев, в весовой категории до 66 килограммов пробился в финал, где будет бороться за золотую медаль.