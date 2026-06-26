Канск присоединился ко Всероссийской ярмарке трудоустройства

В рамках ярмарки были представлены вакансии от ведущих предприятий города, охватывающие широкий спектр отраслей — от промышленности и строительства до сферы услуг. Работодатели активно взаимодействовали с соискателями, предлагая не только конкурентную заработную плату, но и социальные пакеты, возможности для обучения и повышения квалификации, а также перспективы карьерного роста.