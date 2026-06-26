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Канск присоединился ко Всероссийской ярмарке трудоустройства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В пятницу, 26 июня, стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В пятницу, 26 июня, стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Более 50 человек Канска получили возможность пообщаться сразу с несколькими работодателями, сравнить условия труда, узнать о новых профессиях и мерах поддержки, пройти профориентацию, познакомиться с образовательными программами.

В рамках ярмарки были представлены вакансии от ведущих предприятий города, охватывающие широкий спектр отраслей — от промышленности и строительства до сферы услуг. Работодатели активно взаимодействовали с соискателями, предлагая не только конкурентную заработную плату, но и социальные пакеты, возможности для обучения и повышения квалификации, а также перспективы карьерного роста.