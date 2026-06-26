Советский район Ростова на день останется без воды

Из-за замены аварийного участка трубопровода по ул. Еременко, 58/9 с 09:00 до 23:00 30 июня будет прекращено водоснабжение или снижено давление в Советском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.