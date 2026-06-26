На тушении лесных пожаров в Красноярском крае работают более 2100 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 13 лесных пожаров в девяти лесничествах на площади 2,4 тыс. га. Большинство очагов, по предварительным данным, возникло из-за гроз.
По оперативной информации на 10:00 26 июня, в регионе зарегистрирован 141 лесной пожар. Больше всего возгораний действует в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском округах. Ситуация остается сложной, угрозы населенным пунктам нет.
На тушении работают 2142 человека и 77 единиц техники. За сутки группировку усилили еще 124 специалистами. Вместе с краевым Лесопожарным центром возгорания ликвидируют федеральная Авиалесоохрана, команды из других регионов и арендаторы.
Для патрулирования и переброски сил задействуют более 30 воздушных судов, включая вертолеты Авиалесоохраны и МЧС с водосливными устройствами. При подходящих погодных условиях для искусственного вызова осадков используют самолет-зондировщик Ан-26. За кромками пожаров также следят с беспилотников.
Обстановку на севере края осложняют жара, отсутствие осадков и участки леса, поврежденные шелкопрядом. В труднодоступные районы группы доставляют авиацией. На кромках специалисты вручную прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой.
В крае действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. О возгорании можно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.