Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На тушении лесных пожаров в Красноярском крае работают более 2100 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 13 лесных пожаров в девяти лесничествах на площади 2,4 тыс. га. Большинство очагов, по предварительным данным, возникло из-за гроз.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 13 лесных пожаров в девяти лесничествах на площади 2,4 тыс. га. Большинство очагов, по предварительным данным, возникло из-за гроз.

По оперативной информации на 10:00 26 июня, в регионе зарегистрирован 141 лесной пожар. Больше всего возгораний действует в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском округах. Ситуация остается сложной, угрозы населенным пунктам нет.

На тушении работают 2142 человека и 77 единиц техники. За сутки группировку усилили еще 124 специалистами. Вместе с краевым Лесопожарным центром возгорания ликвидируют федеральная Авиалесоохрана, команды из других регионов и арендаторы.

Для патрулирования и переброски сил задействуют более 30 воздушных судов, включая вертолеты Авиалесоохраны и МЧС с водосливными устройствами. При подходящих погодных условиях для искусственного вызова осадков используют самолет-зондировщик Ан-26. За кромками пожаров также следят с беспилотников.

Обстановку на севере края осложняют жара, отсутствие осадков и участки леса, поврежденные шелкопрядом. В труднодоступные районы группы доставляют авиацией. На кромках специалисты вручную прокладывают минерализованные полосы, разбирают завалы и сухостой.

В крае действует режим ЧС в лесах. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. О возгорании можно сообщить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше