Подготовка к отопительному сезону началась в Беларуси

Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Александр Турчин. Так, документ регулирует действия государственных органов и предприятий по подготовке к предстоящей зиме.
Постановлением установлены конкретные задачи по замене и строительству тепловых сетей, формированию достаточных запасов топочного мазута и древесного топлива на складах организаций ЖКХ и Министерства лесного хозяйства.
«Представлены рекомендуемые объемы закупки топливоснабжающими организациями торфяных брикетов», — говорится в сообщении.
Кроме того, определен список котельных, где в этом году должны быть завершены работы по оптимизации режимов и состава основного и вспомогательного оборудования.
Министерствам, другим республиканским органам госуправления, облисполкомам и Мингорисполкому поручено обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, расширять применение местных видов топлива, прежде всего пеллет, а также контролировать подготовку энергетических объектов к отопительному сезону.