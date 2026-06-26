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Подготовка к отопительному сезону началась в Беларуси

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Утвержден план по подготовке к отопительному сезону в осенне-зимний период 2026/2027 года, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Александр Турчин. Так, документ регулирует действия государственных органов и предприятий по подготовке к предстоящей зиме.

Постановлением установлены конкретные задачи по замене и строительству тепловых сетей, формированию достаточных запасов топочного мазута и древесного топлива на складах организаций ЖКХ и Министерства лесного хозяйства.

«Представлены рекомендуемые объемы закупки топливоснабжающими организациями торфяных брикетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, определен список котельных, где в этом году должны быть завершены работы по оптимизации режимов и состава основного и вспомогательного оборудования.

Министерствам, другим республиканским органам госуправления, облисполкомам и Мингорисполкому поручено обеспечить рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, расширять применение местных видов топлива, прежде всего пеллет, а также контролировать подготовку энергетических объектов к отопительному сезону.