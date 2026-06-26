Жители подшефного Дебальцево благодарят Хабаровский край за помощь

Хабаровский край продолжает восстанавливать инфраструктуру в подшефном региону городе Дебальцево в ДНР. Обновление дорожной сети — важнейшее направление. Недавно рабочие завершили первый объект в текущем дорожном сезоне — отрезок улицы Октябрьской, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Благодаря системе шефской поддержки новых территорий России, созданной по инициативе Президента Владимира Путина, в Донецкой народной республике продолжается планомерное обновление дорог. Хабаровский край помогает городу Дебальцево восстанавливать транспортные артерии с 2022 года. В прошлом году привели в порядок несколько участков трасс общей площадью свыше 32 тыс. кв м.
Недавно рабочие завершили первый объект в текущем дорожном сезоне — отрезок улицы Октябрьской в селе Новогригоровка (входит в городской округ Дебальцево). Площадь участка составила 11,5 тыс. кв м. Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие, расчистили и укрепили обочины, установили автобусную остановку с российским триколором и дорожные знаки, нанесли разметку.
Жители Новогригоровки благодарят Хабаровский край за помощь и отмечают, что поддержка дальневосточного региона для них очень важна.
Губернатор Дмитрий Демешин держит на особом контроле ход работ по восстановлению дорожной инфраструктуры на подшефных территориях в Дебальцево. Ремонт дорог — это не просто вопрос качества покрытия, это важный шаг к возвращению нормальной жизни, обеспечению транспортной доступности и устойчивому развитию территории.
Особое внимание уделяется центру города. В данный момент дорожники ведут работы на всех трех участках: на улицах Ленина, Постышева и Советской.
На первом объекте в границах улиц Центральная — 346-й Дебальцевской стрелковой дивизии работы уже на финишной прямой. Дорожникам осталось установить знаки и так называемых «лежачих полицейских», а также нанести разметку. До этого специалисты заменили слои дорожной одежды, уложили 8 тыс. кв м асфальта, обновили тротуары и оборудовали остановочные павильоны.
На улице Постышева от федеральной трассы М-03 до улицы Пономаренко продолжается обновление пешеходных дорожек. Кроме того, подрядчик приступил к обустройству асфальтобетонного покрытия. Общая площадь ремонтируемого участка составляет более шести тыс. кв м. В планах — установить остановки и смонтировать искусственную неровность.
Продолжаются работы и на улице Советской. В этом году дорожники приводят в порядок участок в 750 кв м от улицы Пономаренко до 346-й Дебальцевской стрелковой дивизии. Основные силы сейчас сконцентрированы на обновлении пешеходных зон и обустройстве асфальта. Завершается ремонт остановки. Также на отрезке обновятся три колодца и появятся лежачие полицейские.
В рамках оказываемой шефской поддержки новых регионов России Хабаровским краем ведется комплексная оценка состояния дорожного полотна, с учетом мнения жителей определяются приоритетные участки для ремонта, согласовываются объёмы и сроки работ. В этом году обновление объектов подрядчики намерены завершить летом.