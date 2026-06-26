Жители подшефного Дебальцево благодарят Хабаровский край за помощь

Продолжаются работы и на улице Советской. В этом году дорожники приводят в порядок участок в 750 кв м от улицы Пономаренко до 346-й Дебальцевской стрелковой дивизии. Основные силы сейчас сконцентрированы на обновлении пешеходных зон и обустройстве асфальта. Завершается ремонт остановки. Также на отрезке обновятся три колодца и появятся лежачие полицейские.