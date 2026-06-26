В Хабаровске полиция проверяет инцидент с пиротехникой на Вахова

В Хабаровске сотрудники полиции проводят проверку информации из социальных сетей о возможных хулиганских действиях с использованием пиротехники, — сообщает полиция города.
В ходе мониторинга интернет-пространства была выявлена публикация, согласно которой ночью на улице Вахова в Индустриальном районе неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле, привели в действие пиротехническое изделие, предположительно мощную петарду.
По данному факту сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Хабаровску проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к инциденту.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.