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В Хабаровске полиция проверяет инцидент с пиротехникой на Вахова

Правоохранители устанавливают участников ночного инцидента в Индустриальном районе.

В Хабаровске сотрудники полиции проводят проверку информации из социальных сетей о возможных хулиганских действиях с использованием пиротехники, — сообщает полиция города.

В ходе мониторинга интернет-пространства была выявлена публикация, согласно которой ночью на улице Вахова в Индустриальном районе неизвестные лица, передвигавшиеся на автомобиле, привели в действие пиротехническое изделие, предположительно мощную петарду.

По данному факту сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Хабаровску проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к инциденту.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.