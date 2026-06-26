По нетронутым тропам: куда отправиться из Шымкента этим летом

Шымкент не только гостеприимный, гастрономический и красивый город, но и летом здесь особенно понимаешь смысл выражения «жар костей не ломит». Когда температура воздуха стремится к 50, прохлада становится настоящей ценностью, а места для отдыха у воды — одними из самых популярных точек притяжения для горожан.
Взять вкусный обед, хорошее настроение и отправиться за город по не самым популярным тропам предлагает гид с многолетним стажем Тимур Байгулов. Он один из самых известных организаторов походов и всевозможных туров в третьем мегаполисе страны. Тимур отмечает, что желающих сбежать из раскаленных городских джунглей в горную местность немало.
«Из шумного и жаркого Шымкента летом всегда можно сбежать в горы. Нам в этом плане повезло — совсем рядом находятся западные отроги Тянь-Шаня, которые протянулись от Китая до Ташкента. Наши горы высокие, почти как алматинские. Самая высокая точка — пик Сайрам, его высота составляет 4238 метров. Даже в разгар лета там царит настоящая весна: температура держится на уровне плюс 15−20 градусов. А если не хочется подниматься высоко в горы, можно отправиться в Каскасу или Бургулюк, остановиться у прохладной горной речки, отдохнуть в тени деревьев и хотя бы на время забыть о пекле, которое стоит в мегаполисе», — говорит гид.
Для любителей более активного отдыха есть и труднодоступные маршруты, напоминает Тимур. На выбор — Нижнее и Верхнее озера Сайрам-Су. Дорога только в одну сторону занимает около трех-четырех часов, поэтому такой поход можно смело назвать отличной кардиотренировкой. Однако не стоит геройствовать, если подготовки нет, а еще необходимо обязательно соблюдать все нормы безопасности.
«Но, поверьте, потраченные усилия окупаются сполна: вокруг открываются потрясающие виды на горные вершины, альпийские луга и нетронутую природу нашего региона. Однако важно помнить, что это горная местность, и такие маршруты подходят только для физически подготовленных людей. Отправляться туда желательно в сопровождении опытных проводников или специалистов, поскольку горы требуют особого внимания к безопасности и не прощают беспечности», — напоминает Тимур.
Эта территория богата не только озерами, но и живописными водопадами. Причем многие из них до сих пор остаются малоизвестными для массового туриста, хотя по красоте способны соперничать с популярными природными достопримечательностями других стран. Среди отвесных скал, каньонов и горных ущелий скрываются настоящие природные жемчужины.
«Удивительное место — водопад Тугылак в горах Каратау. Это самые западные отроги Тянь-Шаня, и природа здесь по-настоящему уникальна. Особенно впечатляет каньон, который ведет к водопаду. Подобные ландшафты встречаются крайне редко — похожие природные образования можно увидеть лишь в отдельных районах Ирана и Сочи. А еще удивительные водопады Аккум и Турбат, они ближе к Ташкенту. Летом там можно искупаться и отдохнуть. Однако стоит помнить, что летом водопады становятся менее полноводными, чем весной, когда их питают талые снега и горные ручьи. Именно в этот период они предстают во всей своей силе и красоте», — рассказывает любитель интересных маршрутов.
После более оживленных маршрутов к водопадам наш собеседник предлагает отправиться туда, где природа сохранилась практически в первозданном виде. По его словам, именно в таких уголках можно по-настоящему ощутить масштаб гор, увидеть нетронутые человеком ландшафты и насладиться тишиной. А еще он рассказал о своих личных предпочтениях.
«А вот мы с семьей больше всего любим ездить в Сайрамсу. Там невероятно красиво и всегда свежо. В 2026 году выпало много осадков, поэтому сейчас все вокруг буквально утопает в зелени. Даже трудно поверить, что совсем рядом стоит летняя жара. Если желаете более серьезного похода, в Сайрам-Угамском национальном парке есть озеро Сусынген. Это очень красивая локация, но, как говорится, не всем по зубам — маршрут требует хорошей физической подготовки и выносливости. А изюминка — озеро Макпал, одно из самых труднодоступных и диких мест региона. Этой весной мы добирались туда на вертолете. Вокруг нет ни населенных пунктов, ни дорог, ни привычной туристической инфраструктуры — только горы, тишина и первозданная природа. Если идти пешком, дорога в одну сторону займет два-три дня. Зато именно в таких местах можно по-настоящему почувствовать масштаб и красоту нашей природы, увидеть ее такой, какой она была сотни и тысячи лет назад», — поясняет гид.
Озера, водопады и горные ущелья Туркестанской области ежегодно привлекают все больше туристов, а развитие внутреннего туризма делает эти места еще более востребованными среди жителей и гостей региона. Но важно помнить, что купаться можно лишь там, где стоят разрешающие знаки, и не нырять с высоких камней и обрывов. Ведь походы должны приносить удовольствие, а не травмы.