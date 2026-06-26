По нетронутым тропам: куда отправиться из Шымкента этим летом

«А вот мы с семьей больше всего любим ездить в Сайрамсу. Там невероятно красиво и всегда свежо. В 2026 году выпало много осадков, поэтому сейчас все вокруг буквально утопает в зелени. Даже трудно поверить, что совсем рядом стоит летняя жара. Если желаете более серьезного похода, в Сайрам-Угамском национальном парке есть озеро Сусынген. Это очень красивая локация, но, как говорится, не всем по зубам — маршрут требует хорошей физической подготовки и выносливости. А изюминка — озеро Макпал, одно из самых труднодоступных и диких мест региона. Этой весной мы добирались туда на вертолете. Вокруг нет ни населенных пунктов, ни дорог, ни привычной туристической инфраструктуры — только горы, тишина и первозданная природа. Если идти пешком, дорога в одну сторону займет два-три дня. Зато именно в таких местах можно по-настоящему почувствовать масштаб и красоту нашей природы, увидеть ее такой, какой она была сотни и тысячи лет назад», — поясняет гид.