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Дрон обнаружил грубое экологическое нарушение во время патрулирования в Астане

Беспилотный летательный аппарат обнаружил факт незаконной добычи и отгрузки грунта по улице Толе би в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Незаконная добыча и вывоз грунта: полиция Астаны выявила правонарушение

Как сообщает ведомственный сайт МВД, в ходе мониторинга территории с использованием беспилотного летательного аппарата сотрудники полиции выявили факт незаконной добычи и вывоза грунта с улицы Толе би.

«С помощью системы автоматического распознавания государственных регистрационных номеров были установлены три грузовых автомобиля и экскаватор-погрузчик, задействованные в проведении незаконных работ», — сообщили в МВД.

Данный факт зарегистрирован, а собранные материалы направлены в управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны.

«Незаконная добыча и вывоз грунта наносят ущерб окружающей среде и являются нарушением требований действующего законодательства, за что предусмотрена ответственность», — напомнили в полиции.

Граждан призвали сообщать о фактах экологических правонарушений по телефону 102.