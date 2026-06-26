Дрон обнаружил грубое экологическое нарушение во время патрулирования в Астане

Незаконная добыча и вывоз грунта: полиция Астаны выявила правонарушение
Как сообщает ведомственный сайт МВД, в ходе мониторинга территории с использованием беспилотного летательного аппарата сотрудники полиции выявили факт незаконной добычи и вывоза грунта с улицы Толе би.
«С помощью системы автоматического распознавания государственных регистрационных номеров были установлены три грузовых автомобиля и экскаватор-погрузчик, задействованные в проведении незаконных работ», — сообщили в МВД.
Данный факт зарегистрирован, а собранные материалы направлены в управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны.
«Незаконная добыча и вывоз грунта наносят ущерб окружающей среде и являются нарушением требований действующего законодательства, за что предусмотрена ответственность», — напомнили в полиции.
Граждан призвали сообщать о фактах экологических правонарушений по телефону 102.