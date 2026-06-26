Суд запретил строить крематорий у кладбища Бадалык в Красноярске

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск прокуратуры и наложил запрет на строительство крематория рядом с кладбищем Бадалык.
Законность передачи земельного участка оспаривает надзорное ведомство, требуя вернуть его в муниципальную собственность. Прокуратура считает договоры аренды и купли-продажи, заключённые с ООО «Красноярский крематорий», ничтожными из-за нарушений законодательства при их оформлении.
В качестве обеспечительных мер суд: запретил частной компании распоряжаться участком; также наложил запрет на любые строительные работы и изменение кадастровых сведений; предписал Росреестру приостановить все регистрационные действия.
Меры приняты до окончательного решения суда. Напомним, ранее инвестор успел получить разрешение и начать работы в 2024 году, но затем они были остановлены. Власти города заявляли о готовности построить муниципальный крематорий, если частный проект реализован не будет.