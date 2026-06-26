Власти Забайкалья ограничили продажу бензина до 15 литров на один автомобиль

Власти Забайкальского края с 25 июня ввели режим повышенной готовности и ограничили отпуск топлива физическим лицам до 15 литров на автомобильный бак. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.
Как уточнили в пресс-службе администрации региона, ограничения вводят для координации действий органов власти и участников рынка на фоне осложнившейся ситуации с поставками топлива.
Вместе с тем топливным предприятиям поручили сформировать неснижаемый запас горючего для экстренных служб. Такой же приоритет получат предприятия, поставляющие продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости.
— Наша ключевая задача — обеспечить безусловное функционирование самых важных служб и отраслей, принять необходимые решения для регулирования оборота моторного топлива, по увеличению поставок на территорию края, — заявил Осипов.
В России вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в связи с атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы, повышенным спросом потребителей и проблемами с логистикой. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в РФ сейчас наступил топливный кризис.
22 июня губернатор Владимирской области Александр Авдеев призвал жителей региона сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин «исключительно в необходимых сейчас объемах». 23 июня заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что текущая ситуация на отечественном топливном рынке остается непростой, но контролируемой.