Власти Забайкалья ограничили продажу бензина до 15 литров на один автомобиль

В России вводят ограничения на продажу бензина и дизельного топлива в связи с атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы, повышенным спросом потребителей и проблемами с логистикой. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в РФ сейчас наступил топливный кризис.