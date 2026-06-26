Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода

В Стригино действуют ограничения на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Нижнего Новгорода продолжает работу в режиме временных ограничений на прием и отправку воздушных судов. На данный момент задержано пять регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, задерживаются самолеты в Москву, Самару, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта. Для удобства ожидающих в терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости пассажирам предоставят напитки, питание и мягкий инвентарь.

Администрация аэропорта призывает пассажиров, планирующих вылет, внимательно следить за статусом своих рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и на онлайн-табло воздушной гавани. Тем, кто уже находится в терминале, рекомендуют регулярно слушать объявления по громкой связи и следить за информацией на табло.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше