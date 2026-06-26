Пять рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода

Администрация аэропорта призывает пассажиров, планирующих вылет, внимательно следить за статусом своих рейсов на официальных сайтах авиакомпаний и на онлайн-табло воздушной гавани. Тем, кто уже находится в терминале, рекомендуют регулярно слушать объявления по громкой связи и следить за информацией на табло.