Красноярцы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через приложение МТС

Списание средств возможно как с лицевого счета абонента, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Комиссия не взимается, конвертация в юани происходит в момент операции. Минимальная сумма покупки — 100 рублей, максимальная — 70 тысяч. Платежи до 5 тысяч рублей проходят без СМС-подтверждения, что позволяет оплатить покупку даже при отсутствии связи.