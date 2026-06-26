Красноярцы смогут оплачивать покупки в Китае по QR-коду через приложение МТС

МТС запустила возможность оплачивать товары и услуги в Китае по QR-коду национальной платежной системы через приложение Мой МТС. Сервис работает с картами российских банков и доступен в десятках миллионов торговых точек по всей стране.
QR-коды в Китае — основной способ безналичной оплаты, который практически вытеснил наличные и карты. Чтобы оплатить покупку в Поднебесье, нужно открыть приложение Мой МТС, во вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать код на терминале. Для быстрого доступа можно удерживать иконку приложения до появления force-touch меню.
Списание средств возможно как с лицевого счета абонента, так и с карт российских банков по выгодному курсу. Комиссия не взимается, конвертация в юани происходит в момент операции. Минимальная сумма покупки — 100 рублей, максимальная — 70 тысяч. Платежи до 5 тысяч рублей проходят без СМС-подтверждения, что позволяет оплатить покупку даже при отсутствии связи.
«Китай остается одним из самых популярных направлений для отдыха среди туристов из краевой столицы — по данным аэропорта Красноярск, за прошлый год рост пассажиров, улетающих напрямую в Поднебесную, увеличился на 55% по сравнению с 2024 годом. В этом году, уверен, Китай станет еще популярнее для красноярских путешественников», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Он также рассказал, что в приложении стали доступны и быстрые переводы на кошельки ведущих платежных систем Китая.
Оплата через Мой МТС доступна пользователям iOS и Android с номером любого оператора. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, если есть доступ в интернет. Сервис уже работает более чем в 10 странах, включая Турцию, Египет и Вьетнам.
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