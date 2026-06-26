Проект платного тоннеля в Ростове стоимостью 34 млрд рублей поставили на паузу

По ее словам, реализация проекта поставлена на паузу из-за технических и прежде всего экономических сложностей. Она отметила, что сама идея строительства такого тоннеля не является новой: различные варианты его трассировки рассматривались еще в советское время. При этом подписание соглашения о намерениях с инвестором не означает, что проект будет реализован.