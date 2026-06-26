Не брат ты мне: Мария Макарова отсудила 300 тыс. рублей у шоу «Голос» за использование своей песни

Композиция звучала во время слепых прослушиваний в выпуске 13-го сезона популярной программы, а затем выступление разместили на сайте и в соцсетях проекта. Макарова пояснила, что не давала разрешение на доведение композиции до всеобщего сведения, а также на её переработку. По мнению автора, песню, которая звучит в фильме «Брат-2»18+, взяли намеренно для повышения рейтинга шоу и получения дохода от размещения рекламы, так как саундтрек к картине возглавляет отечественный музыкальный рейтинг.