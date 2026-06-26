Нижегородские пожарные в топ‑10: итоги всероссийских соревнований в Санкт‑Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились престижные всероссийские соревнования «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный МЧС России», в которых приняли участие 20 огнеборцев из 14 регионов страны.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, делегацию Нижегородской области представили начальник караула 5‑й пожарно‑спасательной части 1 ПСО Сергей Сычёв и пожарный 4‑й части 1 ПСО Михаил Дворецкий — оба вошли в топ‑10 сильнейших специалистов по итогам состязаний.
Трёхдневная программа включала тесты по профильной теории, интенсивные физические испытания и комплексные практические этапы. Самым зрелищным стал маршрут с десятью упражнениями, где конкурсанты одновременно решали оперативно‑тактические задания: от подъёма по штурмовой лестнице до спасения пострадавших в условных задымлённых помещениях. Помимо этого, участники подготовили демонстрационные выступления, посвящённые методам спасения людей и приёмам самоспасения — судьи оценивали не только эффективность, но и нестандартные приёмы работы с пожарно‑техническим вооружением и аварийно‑спасательным инструментом.
Представители жюри и организаторы подчеркнули, что такие соревнования важны не только для выявления лучших практик, но и для обмена опытом между регионами, тестирования новых тактик и повышения уровня подготовки личного состава. Служба Нижегородской области заявила о продолжении работы по совершенствованию профессионального мастерства своих сотрудников.
Ранее сообщалось, что Арзамас отметит 40-летие пожарно-спасательного спорта.