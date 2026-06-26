Нижегородские пожарные в топ‑10: итоги всероссийских соревнований в Санкт‑Петербурге

Трёхдневная программа включала тесты по профильной теории, интенсивные физические испытания и комплексные практические этапы. Самым зрелищным стал маршрут с десятью упражнениями, где конкурсанты одновременно решали оперативно‑тактические задания: от подъёма по штурмовой лестнице до спасения пострадавших в условных задымлённых помещениях. Помимо этого, участники подготовили демонстрационные выступления, посвящённые методам спасения людей и приёмам самоспасения — судьи оценивали не только эффективность, но и нестандартные приёмы работы с пожарно‑техническим вооружением и аварийно‑спасательным инструментом.