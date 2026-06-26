Ситуация с бензином в Татарстане в июне 2026

На топливном рынке Татарстана сохраняется напряжённая, но контролируемая ситуация. Цены на бензин продолжают расти, а разрыв между сетевыми и независимыми заправками достиг 30%. При этом дефицита топлива в республике нет, а ограничения на АЗС носят временный характер. Kazan.aif.ru разбирается, что происходит на заправках и чего ждать в ближайшее время.