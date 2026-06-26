Ситуация с бензином в Татарстане в июне 2026

На топливном рынке Татарстана сохраняется напряжённая, но контролируемая ситуация. Цены на бензин продолжают расти, а разрыв между сетевыми и независимыми заправками достиг 30%. При этом дефицита топлива в республике нет, а ограничения на АЗС носят временный характер. Kazan.aif.ru разбирается, что происходит на заправках и чего ждать в ближайшее время.
Цены на АЗС: разрыв между сетями достигает 30%
За последние две недели татарстанские водители столкнулись с резким скачком цен на топливо и временными лимитами на некоторых АЗС. Однако паниковать не стоит: власти и нефтяные компании держат ситуацию под контролем, а запасы топлива в республике достаточны для покрытия спроса.
По данным мониторинга, разница в стоимости топлива на заправках разных сетей в Казани становится всё более заметной. Крупные вертикально интегрированные компании, такие как «Татнефть» и «Лукойл», стараются сдерживать рост цен. На их заправках АИ-95 можно приобрести за 66−67 рублей за литр, АИ-92 — около 62 рублей, дизельное топливо — 75−76 рублей.
Совсем иная картина на независимых АЗС. Например, сеть «Ирбис» подняла цену на АИ-95 до 84,99 рубля за литр, а дизельное топливо — до 94,99 рубля за литр. Это на 16−30% выше, чем у «Татнефти» и «Лукойла». Причина — независимые заправки не имеют собственных НПЗ и вынуждены закупать топливо на оптовом рынке по повышенным ценам.
По данным Татарстанстата, за неделю с 16 по 22 июня средняя стоимость бензина в республике выросла с 66,18 до 67,92 рубля. АИ-95 подорожал на 3,09% — до 70,47 рубля, дизельное топливо — на 2,35% — до 78,54 рубля. С начала года АИ-95 прибавил уже 11,17%.
Лимиты и очереди: как работают заправки в Татарстане.
Ограничения на продажу топлива в республике, введённые с 12 июня, постепенно смягчаются. На АЗС «Татнефти» сняты лимиты на АИ-92 и дизельное топливо. Для АИ-95 сохранён лимит 30 литров на один автомобиль, однако при использовании топливной карты ограничений нет.
На других сетях ситуация разная. На заправках «Лукойла» действуют лимиты: 30 литров бензина и 80 литров дизеля на одну машину. На АЗС «Татнефти» можно заправиться несколько раз подряд — сотрудники не препятствуют.
В «Ирбисе» лимитов нет, можно заправлять и канистры, но по ценам, близким к 85 и 95 рублям за литр. На ТАИФ-НК также ограничений нет, но требуют специальную маркированную канистру.
Особого ажиотажа на заправках в Казани не наблюдается. Водители заправляются по 20−30 литров, канистрами практически не пользуются.
Что происходит в соседних регионах.
Ограничения на продажу топлива введены уже в 30 субъектах РФ. В Поволжье картина следующая:
Самарская область — с 24 июня на две недели введены лимиты: не более 40 литров бензина и 100 литров дизеля на легковой автомобиль.
Ульяновская область — с 25 июня действуют аналогичные лимиты (40 и 100 литров), продажа в канистры запрещена.
Мордовия — до 30 литров бензина и 60 литров дизеля на легковой автомобиль.
Саратовская область — до 30 июня лимит 30 литров бензина на машину.
Пензенская область — до 100 литров бензина и 200 литров дизеля на автомобиль (заправка только в бак).
Власти регионов объясняют эти меры необходимостью снизить ажиотажный спрос и предотвратить спекуляции.
Когда ситуация стабилизируется.
Правительство РФ принимает комплекс мер для стабилизации топливного рынка. Среди них — запрет на экспорт бензина до 31 июля, ослабление требований к качеству топлива (разрешение выпуска по стандарту «Евро-3»), снижение норматива продаж на бирже. Также обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.
Как отмечают специалисты, ключевое значение имеет восстановление мощностей нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников. Как только производство вернётся к прежним объёмам, ситуация начнёт выравниваться. Ожидается, что это произойдёт к началу июля.
Советы водителям.
Пока ограничения действуют, стоит придерживаться нескольких простых правил:
Не поддавайтесь панике. Искусственный ажиотаж только усугубляет ситуацию.
Планируйте поездки и расход топлива. Для городских поездок 20−30 литров хватает на несколько дней.
Выбирайте проверенные сети. На заправках «Татнефти» и «Лукойла» цены ниже, чем на независимых АЗС.
Не закупайте топливо в канистры про запас. Это создаёт дополнительный спрос и небезопасно.
Следите за официальными сообщениями. Информацию об отмене ограничений публикуют на сайтах сетей АЗС и в региональных СМИ.
Ситуация на топливном рынке Татарстана остаётся под контролем. Власти и нефтяные компании работают над её стабилизацией. Будьте внимательны, планируйте поездки и не создавайте паники. «АиФ-Казань» продолжает следить за развитием событий.