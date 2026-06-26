Автостоянку с ларьками продают в Ростове за 75 млн рублей

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону выставили на продажу территорию с платной автостоянкой и торговыми павильонами. Стоимость объекта — 75 млн рублей. Об этом сообщает «Город N».
Участок — 40 соток, цекна за сотку — около 1,9 млн руб. Ориентир — пересечение реки Темерник и Текучевского моста. В ларьках продают овощи, фрукты, табак, шаурму, а также другие товары.
Продавец утверждает, что на территории можно увеличить количество павильонов, открыть мойку, шиномонтаж, сервис, склад, кафе или другой бизнес.
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