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Автостоянку с ларьками продают в Ростове за 75 млн рублей

Платную автостоянку и торговые павильоны выставили на продажу в одном из районов Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону выставили на продажу территорию с платной автостоянкой и торговыми павильонами. Стоимость объекта — 75 млн рублей. Об этом сообщает «Город N».

Участок — 40 соток, цекна за сотку — около 1,9 млн руб. Ориентир — пересечение реки Темерник и Текучевского моста. В ларьках продают овощи, фрукты, табак, шаурму, а также другие товары.

Продавец утверждает, что на территории можно увеличить количество павильонов, открыть мойку, шиномонтаж, сервис, склад, кафе или другой бизнес.

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