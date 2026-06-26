Спасатели патрулируют водоёмы Хабаровского края

С начала лета в крае установлено 142 знака безопасности и проведено столько же патрулей. Жителям передано более 6,4 тысячи памяток, в профилактических выездах приняли участие свыше 200 сотрудников экстренных служб. На прошлой неделе рейды проходили по Амуру и его протокам — в них участвовали представители краевого комитета по гражданской защите и спасатели.