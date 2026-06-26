Игорь Матвиенко назвал имя лучшей певицы постсоветского пространства

Продюсер Игорь Матвиенко назвал бывшую солистку группы «Город 312» Аю (Светлану Назаренко) лучшей певицей постсоветского пространства. Об этом он заявил в эфире программы «До ре» («Достояние республики»).
— Скажу вам честно, как на духу: для меня на всем постсоветском российском пространстве певица номер один — это Ая. Она может все, — подчеркнул Матвиенко.
Композитор рассказал, что во время записи совместной композиции «Жить» певица впечатлила его своими вокальными возможностями.
По его словам, она исполнила не только собственную партию, но также партию академической вокалистки поставленным голосом и даже спела вместо детского хора.
Ая перестала выходить на публику более двух-трех лет назад. Сначала ее отсутствие связывали с восстановлением после коронавируса, но позже стало ясно, что ее здоровье было серьезно подорвано. Артистка рассказала, что ее жизнь была под угрозой. Назаренко поделилась подробностями о перенесенном инсульте.