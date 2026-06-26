Пять авиарейсов задержали из-за ограничений в нижегородском аэропорту

В международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова продолжают действовать временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано 5 регулярных рейсов. Представители авиакомпаний и персонал воздушной гавани работают с пассажирами. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, а при необходимости людям будут предоставлены питание, напитки и мягкий инвентарь. Пассажиров просят внимательно следить за статусом рейсов на онлайн-табло и сайтах перевозчиков.
Это продолжение ситуации с введением ночных ограничений для самолетов 26 июня. Напомним, Росавиация объявила о закрытии неба над нижегородским аэропортом в 01:21 из-за угрозы атаки БПЛА на регион, а с 01:00 на территории всей Нижегородской области начал действовать режим беспилотной опасности.