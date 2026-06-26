Красноярский край присоединился к акции «Служу Отечеству»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Акцию, главными героями которой выступят ветераны и участники специальной военной операции, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запустило общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества».
Первая встреча в Красноярском крае состоялась в детском лагере отдыха «Юнармия». Перед воспитанниками выступил депутат Красноярского горсовета, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», заместитель председателя Союза ветеранов СВО Красноярского края Ильяс Валеев.
С первых дней специальной военной операции Ильяс Валеев оказался на передовой. Участвовал в тяжелых боях под Киевом и Харьковом.
Кроме боевых задач, подразделение выполняло гуманитарную работу: «Мы вывозили детей, стариков, женщин. Сопровождали грузы, пробивались с гуманитаркой туда, где люди уже не надеялись на помощь. И когда ты видишь, как они плачут от того, что их не бросили, понимаешь, зачем ты здесь».
В мае 2022 года при удержании стратегического плацдарма на реке Северский Донец Ильяс Валеев получил тяжелое ранение. В сентябре 2022 года офицер вернулся в строй. После тяжелого ранения в 2023 году Ильяс Валеев не смог продолжить военную службу. За мужество и героизм при выполнении боевых задач награжден медалью «За Отвагу», отмечает пресс-служба «Знания».
Сегодня Ильяс Валеев возглавляет работу с молодежью в Союзе ветеранов СВО и краевом Доме офицеров. В 2025 году победил на довыборах в Красноярский городской Совет депутатов.
Диалоги с молодежью будут проходить на протяжении всех летних каникул. Центральными событиями станут просветительские встречи, посвященные дням воинской славы и главным государственным праздникам.