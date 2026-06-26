В Красноярском крае самые высокие медианные зарплатные предложения в Сибири

Согласно информации из базы вакансий российской онлайн-платформы по подбору персонала, в настоящее время медианная зарплата, предлагаемая соискателям в Сибирском федеральном округе (СФО), достигает 79 818 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 14%, или на 9 818 рублей. При этом лидером по уровню зарплатных предложений в Сибири является Красноярский край, где медианное значение составляет 90 тысяч рублей. В Сибирском федеральном округе соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 65 тысяч рублей. За последний год их запросы выросли на 8% или на 5 тысяч рублей. Самые высокие ожидания по оплате труда зафиксированы в Иркутской области, Красноярском крае и Новосибирской области — там желаемый уровень дохода составляет 70 тысяч рублей.