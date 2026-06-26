Очередь на подходах к Крымскому мосту достигла 2,8 тыс. машин

В очереди на ручной досмотр на Крымском мосту к 9:00 мск находится 1 тыс. автомобилей со стороны Тамани и еще 1,8 тыс. — со стороны Керчи. Время ожидания составляет более трех и около пяти часов соответственно, сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.
Затор начал образовываться после приостановки движения по Крымскому мосту в 23:50 мск 25 июня. Примерно через шесть часов трассу открыли. Причины перекрытия не уточнялись.
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