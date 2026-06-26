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298 детей укусили клещи: насекомые атакуют волгоградцев

В врачам обратились почти 900 человек.

В Волгоградской области с начала 2026 года 899 человек обратились к врачам после укусов клещей. Среди пострадавших 298 детей. Такие данные по состоянию на 25 июня сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты продолжают следить за ситуацией с клещами и инфекциями, которые они передают. В Волгоградской области зарегистрировали по 2 случая Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза. Пик активности клещей приходится на май и июнь, а в августе возможен второй подъем.

Клещи чаще находятся в траве, а не на деревьях. Они цепляются за одежду и могут около 30 минут искать участок кожи для присасывания. Врачи Роспотребнадзора рекомендуют во время прогулок проводить осмотр каждые 15−20 минут, особенно проверять голову, шею, область за ушами, подмышки и подколенную зону.

Для защиты от клещей жителям Волгоградской области советуют использовать специальную одежду и обрабатывать верхние вещи средствами против клещей. Если клещ уже присосался, его нужно аккуратно удалить или обратиться в медицинскую организацию.

При температуре, красном пятне или ухудшении самочувствия в течение 14 дней после укуса необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось о сложной операции на позвоночнике в Волгограде.

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