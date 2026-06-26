298 детей укусили клещи: насекомые атакуют волгоградцев

Клещи чаще находятся в траве, а не на деревьях. Они цепляются за одежду и могут около 30 минут искать участок кожи для присасывания. Врачи Роспотребнадзора рекомендуют во время прогулок проводить осмотр каждые 15−20 минут, особенно проверять голову, шею, область за ушами, подмышки и подколенную зону.