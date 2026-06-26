Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы со всех предприятий Армении

Ранее KP.RU писал, что Россия нарастила импорт рыбы из других стран для замещения продукции из Армении. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил, что по форели поставки переориентировали на Иран и Турцию. Он также отмечал, что дефицита на российском рынке нет.