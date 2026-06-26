В Крыму запускают дополнительные электрички

С пятницы, 26 июня, в ежедневном курсировании вводится электричка № 6939 сообщением Симферополь — Севастополь (отправление от станции Симферополь в 17:45).
С 27 июня назначается ежедневный пригородный поезд № 6936 сообщением Севастополь — Симферополь (отправление от станции Севастополь в 06:00).
Также с субботы вводится дополнительная остановка на станции Отрадная для электричек № 6820 Симферополь — Джанкой (отправление от станции Симферополь в 10:50), № 7102/7101 Симферополь — Феодосия (отправление от станции Симферополь в 9:22), № 7102/7101 Феодосия — Симферополь (отправление от станции Феодосия в 14:35).
С 27 июня пригородному поезду № 6931 Симферополь — Севастополь (отправление от станции Симферополь в 06:40) назначается остановка 1479 км.
Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов на участке Саки — Евпатория, приостановленное в среду, восстановлено.