Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поездки на такси и поездах подорожали в Красноярском крае

Также выросла стоимость билетов в театр.

Источник: Комсомольская правда

В мае в Красноярске и крае подорожали услуги такси, билеты на поезд и в театр. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным банка, значительнее всего выросли цены на театральные билеты — почти на 25%. Причина — увеличение расходов на коммунальные услуги и зарплаты. Ну, а услуги пассажирского транспорта стали дороже на 8% на фоне сезонного спроса.

При этом отдых за границей стал доступнее: поездки в Китай и страны Юго-Восточной Азии продолжили дешеветь благодаря укреплению рубля и новым рейсам из Красноярска.

В целом годовая инфляция в регионе сохранилась на уровне 6%, а цены на продукты питания в мае не изменились.