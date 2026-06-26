Поездки на такси и поездах подорожали в Красноярском крае

В мае в Красноярске и крае подорожали услуги такси, билеты на поезд и в театр. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.
По данным банка, значительнее всего выросли цены на театральные билеты — почти на 25%. Причина — увеличение расходов на коммунальные услуги и зарплаты. Ну, а услуги пассажирского транспорта стали дороже на 8% на фоне сезонного спроса.
При этом отдых за границей стал доступнее: поездки в Китай и страны Юго-Восточной Азии продолжили дешеветь благодаря укреплению рубля и новым рейсам из Красноярска.
В целом годовая инфляция в регионе сохранилась на уровне 6%, а цены на продукты питания в мае не изменились.