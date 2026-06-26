В России не планируют вводить дополнительные дорожные знаки для самокатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности.
Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве: «Введение дополнительных дорожных знаков для СИМ в настоящее время не планируется».
В настоящее время в стране уже действуют специальные знаки и элементы разметки, регулирующие движение велосипедов, самокатов и других СИМ, например, «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Велосипедная дорожка» или «Движение на велосипедах и мопедах запрещено».