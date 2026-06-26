Что нельзя делать в день святой Акилины 26 июня 2026

День святой Акилины 26 июня 2026 года особенно говорит о детской и юной вере. Святая была совсем юной, когда стала убеждать сверстниц оставить языческое заблуждение и обратиться ко Христу. Её возраст не сделал её слово слабым. Напротив, чистота сердца дала ему силу. Потому в этот день особенно важно помнить: нельзя презирать малый росток — ни в поле, ни в ребёнке, ни в душе, которая только начинает идти к Богу.