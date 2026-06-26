Что нельзя делать в день святой Акилины 26 июня 2026

26 июня 2026 года, в пятницу 4-й седмицы по Пятидесятнице, Святая Церковь с благоговением чтит день святой Акилины Старшей, Библосской, — юной мученицы, которая ещё в отроческом возрасте исповедала Христа, не испугалась власти, не отреклась от веры и показала, что чистое сердце может быть крепче угроз, уговоров и человеческого страха.
В народной памяти этот день известен как Акулинин день, или Акулина Гречишница. Конец июня на Руси связывали с гречихой, полем, жарой, мошкарой, заботой о скотине, простой кашей и внимательным хозяйским глазом. Поэтому церковный праздник сегодня соединяет память святой отроковицы с народной осторожностью: не ломай молодое, не губи нежное, не оставляй без защиты тех, кто ещё только растёт, всходит, крепнет и учится стоять прямо.
День святой Акилины 26 июня 2026 года особенно говорит о детской и юной вере. Святая была совсем юной, когда стала убеждать сверстниц оставить языческое заблуждение и обратиться ко Христу. Её возраст не сделал её слово слабым. Напротив, чистота сердца дала ему силу. Потому в этот день особенно важно помнить: нельзя презирать малый росток — ни в поле, ни в ребёнке, ни в душе, которая только начинает идти к Богу.
Церковный смысл дня святой Акилины.
День святой Акилины напоминает православному человеку, что вера не измеряется возрастом, положением и житейским опытом. Иногда взрослый человек годами рассуждает о благоразумии, осторожности и удобном времени, но так и не решается жить по совести. А юная отроковица говорит о Христе просто, прямо и без хитрого расчёта — и это слово оказывается сильнее страха.
Святая Акилина особенно близка детям, подросткам, ученикам, родителям и наставникам. Её память обличает грубое отношение к юной душе. Ребёнок может ошибаться, смущаться, задавать неловкие вопросы, говорить неуклюже, но если в нём появляется интерес к вере, нельзя давить его насмешкой, раздражением или холодным «вырастешь — поймёшь». Молодой росток легко сломать.
В этом дне есть и строгий урок для тех, кто работает словом. Акилина убеждала своих сверстниц не силой, не хитростью и не угрозой, а исповеданием веры. Она не прятала Христа, но и не торговала своей смелостью. Её слово было чистым, потому что за ним стояла чистая жизнь.
Память мученицы также говорит о том, что человек не должен бояться быть один против общего заблуждения. Вокруг Акилины была языческая среда, власть, привычный порядок, давление взрослых, страх перед наказанием. Но истина не перестаёт быть истиной только потому, что её исповедует юная девочка, а не сильный человек с земной властью.
В сей день особенно важно беречь совесть от грубого взросления. Бывает, человек считает зрелостью умение приспособиться, промолчать, посмеяться вместе со всеми, не выделяться, не говорить о вере, не защищать чистоту. Святая Акилина показывает иную зрелость: не потерять простоты, даже когда мир требует отречения.
Житие святой мученицы Акилины Старшей.
Святая мученица Акилина родилась в финикийском городе Библе в III веке. Родители воспитали её в христианской вере и благочестии. С ранних лет она знала о Христе не как о далёком имени, а как о живой истине, ради которой человек должен быть готов не только говорить, но и терпеть.
Когда Акилине было около двенадцати лет, она стала рассказывать своим сверстницам-язычницам о христианской вере. Для взрослого человека это могло показаться детской смелостью, но власть увидела в её словах опасность. Один из слуг донёс правителю Волусиану, что девочка учит других не почитать языческие обычаи и обращаться ко Христу.
Святую Акилину привели к правителю. Её сначала пытались склонить лаской, уговорами и обещаниями. Так часто бывает и в духовной жизни: человека не сразу ломают угрозой, сначала ему предлагают уступить мягко, «по-разумному», ради спокойствия, ради будущего, ради того, чтобы не раздражать сильных. Но Акилина твёрдо исповедала Христа и сказала, что не отречётся от Него.
После этого её подвергли мучениям. Она была тяжко истязана, но не отказалась от веры. По церковному преданию, после мучений её сочли умершей и выбросили за город. Ночью к святой явился Ангел, исцелил её и повелел снова предстать перед мучителем.
Акилина вернулась к Волусиану живой и вновь исповедала Христа. Это особенно важно в её житии: она не просто вытерпела страдание, но снова пришла туда, где от неё требовали отречения. Власть хотела видеть сломленного ребёнка, а увидела свидетельницу Божией силы.
После этого святую мученицу Акилину казнили. Её память осталась в Церкви как память чистой, юной и бесстрашной веры. Позднее мощи святой были перенесены в Константинополь. А имя Акилины стало для православных напоминанием: Господь может укрепить даже того, кого мир считает слишком малым, слабым и неопытным.
Традиции Акулининого дня.
В день святой Акилины верующие молятся о детях, подростках, учениках, крестниках, девочках, юношах и всех, чья вера ещё только укрепляется. Просят святую мученицу помочь юным не стыдиться Христа, не поддаться дурной компании, не потерять чистоты сердца, не испугаться насмешки и не принять грех за взрослость.
Хорошо в этот день особенно внимательно отнестись к детским словам. Не отмахнуться от вопроса о Боге, не высмеять неловкую молитву, не оборвать разговор о совести, не сказать раздражённо: «не выдумывай». Иногда ребёнок говорит просто, но попадает в самое главное. В день Акилины такое слово надо не давить, а беречь.
Поскольку 26 июня 2026 года приходится на пятницу Петрова поста, день следует провести в умеренности. Но пост здесь особенно связан с чистотой речи и пищи. Нельзя есть просто скромно, а потом грубо обращаться с детьми, домашними, учениками, слабыми или теми, кто делает первые шаги в вере. Постный день должен быть не кислым, а собранным.
В народном быту Акулинин день называли Гречишницей. С ним связывали гречиху, кашу, поле и крестьянскую меру. Где-то вспоминали посев гречихи, где-то варили гречневую кашу, где-то особенно внимательно смотрели на жару, мошкару, слепней, коров и молоко. День стоял такой, что всякое живое требовало заботы: и ребёнок, и росток, и скотина, и поле.
В хозяйстве старались не шуметь лишнего, не мучить животных жарой, не оставлять молоко и еду на солнце, не топтать молодые всходы, не бросать зерно без меры. Акулина Гречишница учила простому: что молодо и нежно, то легко испортить. Гречиха боится дурной погоды, ребёнок — грубого слова, животное — жары и овода, душа — насмешки над чистым.
О чём молиться 26 июня 2026 года.
Святой мученице Акилине молятся о детях и подростках. Просят, чтобы Господь укрепил их в вере, сохранил от дурного влияния, грубости, разврата, злой насмешки, жестоких компаний, лжи и раннего ожесточения. Особенно уместна молитва о тех, кто стесняется своей веры среди сверстников.
Ей молятся о девочках и молодых девушках. Святая Акилина сама была юной отроковицей, поэтому к ней обращаются о чистоте, мужестве, скромности, рассуждении, защите от соблазнов, сохранении достоинства и правильном выборе пути. Просят, чтобы внешняя слабость не стала поводом для чужого давления.
Святой Акилине молятся родители, крестные, учителя и наставники. Можно просить помощи в том, чтобы говорить с детьми не грубо и не холодно, а честно, ясно и терпеливо. Не всякий взрослый умеет сохранить детское доверие. Иногда одно резкое слово закрывает то, что потом долго не открывается.
Молятся мученице и о тех, кто впервые исповедует веру. О человеке, который только начинает ходить в храм, впервые читает молитву, впервые говорит о Христе в семье, впервые отказывается от греха, впервые идёт против насмешки. Святая Акилина помогает не презирать малое начало.
Можно молиться и о чистоте собственного сердца. Чтобы не привыкнуть к цинизму, не считать насмешку мудростью, не ломать чужую веру, не заставлять детей взрослеть через грубость, не прятать Христа из страха перед чужим мнением и не забывать, что перед Богом чистота иногда сильнее опыта.
Что нельзя делать 26 июня 2026 года.
I. Нельзя 26 июня смеяться над детской или юной верой, растаптывая её в пыль. День святой Акилины особенно строго напоминает: если ребёнок спрашивает о Боге, пытается молиться, стесняется греха или хочет поступить по совести, нельзя отвечать насмешкой. Так можно сломать то, что только начало расти.
II. Не подобает в сей день заставлять детей молчать, когда они говорят правду. Бывает, взрослым неудобно слышать простое детское замечание, потому что оно обличает домашнюю ложь, грубость или несправедливость. Но нельзя затыкать правду только потому, что её сказал младший.
III. Запрещено 26 июня учить молодого человека вере через страх и унижение. Святая Акилина убеждала сверстниц словом о Христе, а не давлением. Нельзя превращать разговор о Боге в крик, угрозу, наказание и вечное «ты ничего не понимаешь».
IV. Возбраняется в Акулинин день топтать молодые всходы — и в поле, и в душе. Нельзя ходить по грядкам без нужды, ломать тонкие растения, грубо обращаться с животными и одновременно удивляться, что в доме всё плохо растёт. В этот день особенно берегли всё нежное.
V. Нельзя 26 июня оставлять молоко, кашу, рыбу, зелень и детскую еду на жаре. Акулина Гречишница приходится на время, когда пища быстро портится, а жара обманывает беспечного хозяина. Нерадивость за столом может обернуться хворью, а не просто досадой.
VI. Не дерзнёт христианин в сей день заражать детей взрослым цинизмом. Нельзя при них зло смеяться над святынями, браком, честностью, чистотой, молитвой, родителями, стариками и добрыми людьми. Ребёнок быстро учится не только словам, но и презрению.
VII. Запрещено 26 июня давить на совесть слабого словами «все так делают». Святая Акилина пошла не за большинством, а за Христом. Поэтому нельзя заставлять человека поступать против веры, стыда или внутреннего чувства, только потому что так удобнее компании.
VIII. Нельзя в пятницу Петрова поста этого дня смотреть за чужим постом строже, чем за своей грубостью. Особенно плохо придираться к детям: кто что съел, кто ошибся, кто не понял правила. Пост должен воспитывать сердце, а не превращать дом в проверочную лавку.
IX. Не подобает 26 июня оставлять скотину без защиты от мошки, слепней, жары и жажды. В народной памяти этот день связывали с беспокойством животных. Если корова мечется, собака прячется, куры уходят в тень, нельзя ругаться на живое — надо помочь ему.
X. Возбраняется в сей день пересыпать зерно, крупу и муку с раздражением, руганью и расточительностью. Гречка в Акулинин день напоминала о хлебной мере. Рассыпал — подбери; взял — употреби; сварил — не выбрасывай. Нельзя презирать простую пищу, которая кормит дом.
XI. Нельзя 26 июня делать из девичьей скромности повод для насмешки. Если девушка не хочет грубого разговора, дурной компании, лишнего внимания или грязной шутки, её нельзя стыдить за «неумение жить». В день юной мученицы особенно видно, что чистота не слабость.
XII. Нельзя завершать день, не защитив хотя бы одно малое и беззащитное. Это может быть ребёнок, робкий ученик, слабое растение, животное на жаре, человек, который только начинает верить, или собственная совесть. Святая мученица Акилина, моли Бога о нас, чтобы мы не топтали молодую веру и не губили чистое слово.
Народные приметы 26 июня 2026 года.
В народной памяти Акулина Гречишница стояла на поре, когда лето уже крепкое, но многое ещё зависит от погоды, воды и хозяйского внимания. Смотрели на гречиху, траву, молоко, коров, мошкару, птиц, утреннюю росу и то, как ведут себя дети и животные в жарком дворе.
Если утром 26 июня над гречишным полем или огородом стоит лёгкая белая дымка, ожидали тёплого дня и доброго роста. Если дымка быстро рвётся и уходит вверх, говорили: жара возьмёт своё, береги воду.
Если роса на листьях мелкая, ровная и блестит как крупа, день считали благоприятным для домашнего порядка. Если росы мало и трава сухая с рассвета, советовали раньше поить огород и не держать скотину на солнце.
Когда корова с утра беспокойно машет хвостом, бьёт ногой и неохотно идёт на пастбище, ждали мошкары и слепней. В такую пору старшие говорили: не брани животное, а ищи тень и воду.
Если куры прячутся под кусты и сарай раньше полудня, ожидали тяжёлой жары. Если ходят широко по двору и спокойно разгребают землю, день обещал быть сухим, но терпимым.
Если гречневая каша получается рассыпчатой и душистой, говорили: в доме будет лад с малым достатком. Если каша пригорает или выходит вязкой без причины, советовали не начинать день с ругани и проверить огонь.
Когда молоко быстро киснет даже в тени, ждали душного дня. Если же держится свежим дольше обычного, говорили: воздух сегодня ровный, без тяжёлого перелома.
Если 26 июня пчёлы идут к цветам низко, будто над самой травой, ожидали влажного воздуха. Если летят высоко и далеко, день считали рабочим и сухим.
Когда дети с утра просыпаются тихими и сразу просят воды, старшие открывали окна и не спешили сердиться: день жаркий, малым нужна прохлада. Если же дети веселятся без капризов, говорили: двор сегодня лёгкий.
Если воробьи катаются в пыли у забора, ждали сухого дня. Если сидят нахохлившись под крышей, присматривались к небу: может прийти ветер или дождь.
Когда муравьи закрывают часть ходов в муравейнике, ожидали сырости. Если несут сухие травинки и соринки наверх, говорили: будет сухо, сено можно досматривать.
Если вечером над полем долго висит запах нагретой травы и гречки, ожидали тёплой ночи. Если запах становится прелым, советовали убрать мокрую траву, бельё и всё, что может испортиться.
Самой доброй приметой Акулининого дня считали сохранённый росток. Если человек 26 июня не сломал детское доверие, не высмеял чистую веру, напоил скотину, уберёг еду от жары, не растоптал грядку и не выбросил простую пищу, значит день святой Акилины был прожит с рассуждением.