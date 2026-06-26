Житель Дивногорска оплатил долг по алиментам под страхом лишиться внедорожника

В Дивногорске мужчина оплатил долг по алиментам под страхом лишиться внедорожника. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю, серьезность своего положения мужчина осознал только после проведения оценки автомобиля.
Горожанин задолжал своей дочери около 700 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного взыскания: наложил арест на банковские счета мужчины для взыскания части его зарплаты, ограничил выезд за рубеж, арестовал отечественный внедорожник «Нива Бронто» 2024 года выпуска. Однако горе-отец продолжал игнорировать оплату долга.
Только после проведения оценки машины горожанин перечислил взыскателю всю необходимую сумму — 824 934 рубля (включая исполнительский сбор). В итоге арест с его машины сняли.
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