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Волгоградцы встретили утро 26 июня без ажиотажа и очередей на заправках

26 июня утром ажиотаж на волгоградских заправках несколько сбавил обороты. Читатели ИА «Высота 102».

26 июня утром ажиотаж на волгоградских заправках несколько сбавил обороты. Читатели ИА «Высота 102» поделились кадрами свободных АЗС.

— Утром проехал от ГЭС до центра. Считай, Тракторозаводской, Краснооктябрьский, Центральный районы. По сути, почти половина города, и никакой толкотни. Бензин есть почти на всех заправках, а очередей нет. Максимум 2−3 машины, но это обычная картина для начала рабочего дня, — рассказал журналистам один из автолюбителей.

Стабильная обстановка отмечается на заправках TEBOIL, «Лукойл» и «Газпром».

Напомним, из-за взрывного ажиотажа накануне власти были вынуждены урезать лимиты отпуска бензина на одну машину с 30 до 20 литров. Журналисты ИА «Высота 102» побывали на заправках и поговорили с водителями о сложившейся в городе ситуации.

Фото: читатели ИА «Высота 102».

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