Волгоградцы встретили утро 26 июня без ажиотажа и очередей на заправках

— Утром проехал от ГЭС до центра. Считай, Тракторозаводской, Краснооктябрьский, Центральный районы. По сути, почти половина города, и никакой толкотни. Бензин есть почти на всех заправках, а очередей нет. Максимум 2−3 машины, но это обычная картина для начала рабочего дня, — рассказал журналистам один из автолюбителей.