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Пять рейсов задерживают в нижегородском аэропорту из-за ограничений

С пассажирами взаимодействуют представители авиакомпаний.

Источник: Живем в Нижнем

В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются пять регулярных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.

Время переназначили для полетов Москву, Самару, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта.

Представители воздушной гавани просят отслеживать статус рейса на сайтах авиакомпаний, онлайн-табло. При нахождении в терминале следует также следить за информацией по громкой связи.

Напомним, что в аэропорту столицы ПФО продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее в регионе ввели режим опасности по БПЛА.

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