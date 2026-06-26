Пять рейсов задерживают в нижегородском аэропорту из-за ограничений

В аэропорту Нижнего Новгорода задерживаются пять регулярных рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Время переназначили для полетов Москву, Самару, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта.
Представители воздушной гавани просят отслеживать статус рейса на сайтах авиакомпаний, онлайн-табло. При нахождении в терминале следует также следить за информацией по громкой связи.
Напомним, что в аэропорту столицы ПФО продолжают действовать ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее в регионе ввели режим опасности по БПЛА.
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