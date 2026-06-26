Двое красноярцев выручили за украденную бытовую технику 82 рубля

Преступление было совершено в мае этого года. Установлено, что злоумышленники в возрасте 33 и 35 лет залезли на чердак дома в поисках металлолома, но ничего не обнаружили. Увидев, что дверь в соседний подъезд открыта, они спустились и решили ограбить квартиру.