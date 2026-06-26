Двое красноярцев выручили за украденную бытовую технику 82 рубля

В Красноярске двух мужчин будут судить за кражу из квартиры имущества на сумму более 122 тысяч рублей.
Преступление было совершено в мае этого года. Установлено, что злоумышленники в возрасте 33 и 35 лет залезли на чердак дома в поисках металлолома, но ничего не обнаружили. Увидев, что дверь в соседний подъезд открыта, они спустились и решили ограбить квартиру.
«Кувалдой они выбили в стене возле входной двери отверстие, через которое открыли замок с обратной стороны. Все похищенное из квартиры имущество унесли на чердак, а часть сдали на металлолом. За микроволновку и печь для гриля стоимостью 9 тысяч рублей они получили 82 рубля», — рассказали в полиции.
Ранее судимых фигурантов задержали. Часть похищенного имущества вернули владельцу.
В настоящее время завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция предусматривает следующие виды наказания: штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до 6 лет.