Пять рейсов задержано в аэропорту Нижнего Новгорода

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов продолжают действовать в аэропорту им. В. П. Чкалова. На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано пять регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Сейчас с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости будут предоставляться напитки, питание, мягкий инвентарь.
«Убедительная просьба к пассажирам, планирующим поездку в аэропорт: следите за статусом ваших рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорт», — напомнили представители аэропорта.