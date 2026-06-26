Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять рейсов задержано в аэропорту Нижнего Новгорода

С пассажирами работают представители авиакомпаний.

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов продолжают действовать в аэропорту им. В. П. Чкалова. На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано пять регулярных рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, при необходимости будут предоставляться напитки, питание, мягкий инвентарь.

«Убедительная просьба к пассажирам, планирующим поездку в аэропорт: следите за статусом ваших рейсов на сайтах авиакомпаний и онлайн-табло аэропорт», — напомнили представители аэропорта.